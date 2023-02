Doze vice-campeãs de futsal na convocatória de Portugal para Euro 2023

Doze jogadoras vice-campeãs europeias de futsal feminino integraram o lote de 15 convocadas da seleção portuguesa para a terceira edição do Campeonato da Europa, que decorrerá entre 17 e 19 de março, na Hungria.

A guarda-redes Ana Catarina, a fixo Inês Fernandes, as universais Ana Azevedo e Pisko, as alas Cátia Morgado, Fifó e Sara Ferreira e as pivot Carla Vanessa e Janice Silva vão cumprir a terceira presença em fases finais, enquanto a guarda-redes Maria Odete e a ala Carolina Rocha repetem a presença da última edição (2022) e Lídia Moreira foi uma das eleitas em 2019.

Por seu lado, a guarda-redes Marta Costa, a ala/pivot Inês Matos e a universal Raquel Santos, todas do Benfica, vão estrear-se em Europeus, pela mão do selecionador Luís Conceição.

Portugal alcançou o segundo lugar em 2019 e 2022 e pretende, desta vez, conquistar o título europeu, com um lote de atletas com algumas novidades, numa convocatória dominada pelas 'águias', com oito atletas, e o Nun'Álvares, com quatro.

Entre as escolhas do selecionador sobressaem o regresso da universal benfiquista Raquel Santos, que recuperou de lesão grave, tal como as saídas da ala Maria Pereira, também dos lisboetas, e das alas Carolina Pedreira, do Sporting, e Ana Pires 'Loira', do Nun'Álvares.

Após ter anunciado as 15 convocadas, o selecionador Luís Conceição justificou as suas escolhas em conferência de imprensa.

"A base da convocatória tem sido aquela que temos trabalhado nos últimos anos. Grande parte das atletas tem estado connosco há alguns anos e acabaram por estar também presentes nos últimos dois Europeus", explicou o treinador.

A recente lesão de Ana Catarina, guarda-redes titular da equipa nacional, não preocupa Luís Conceição.

"Temos acompanhado a evolução dela, como tem estado a recuperar. Já jogou no último jogo do Benfica, com a Novasemente, e acabou por fazer os 40 minutos. Tem recuperado bem, sem queixas e de uma forma bastante positiva", indicou, satisfeito.