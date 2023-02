Francisco Cabral avança no Open do Rio de Janeiro

Francisco Cabral está na 2.ª ronda do Open do Rio de Janeiro no Brasil, depois de no encontro inaugural ter vencido, ao lado do argentino Horacio Zeballos, a dupla formada pelo espanhol Pedro Martínez e pelo austríaco Dominic Thiem, antigo número três do "ranking" de singulares.

O par luso-argentino fechou o encontro, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Cabral, 58.º na classificação de pares, tenta consolidar bons resultados neste início de época, depois de o final de 2022 ter ficado aquém das expectativas.

O tenista português defronta na 2.ª ronda do torneio de categoria ATP 500 os vencedores do encontro entre Tomislav Brkic/Gonzalo Escobar e os brasileiros Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni.

No torneio de singulares, João Sousa perdeu na 1.ª ronda com o boliviano Hugo Dellien, por 6-0 e 6-2.