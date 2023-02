Evenepoel é o novo líder da Volta aos Emirados Árabes Unidos

Remco Evenepoel, da Soudal-Quick Step, assumiu a liderança da Volta aos Emirados Árabes Unidos, esta quarta-feira, depois de ser segundo classificado na 3.ª etapa, entre Al Fujairah e Jebel Jais, no tatal de 185 km.

O ciclista belga beneficiou da bonificação de seis segundos na meta para ultrapassar o australiano Luke Plapp (INEOS Grenadiers), que liderava a prova. Plapp foi 5.º na etapa que teve como grande vencedor o colombiano da Movistar Einer Rubio.

Rubio cortou a meta com 14 segundos de vantagem sobre Evenepoel e 15 segundos sobre um vasto grupo de ciclistas encabeçado por Adam Yates (UAE Emirates), que foi terceiro.

Na geral, Evenepoel tem sete segundos de vantagem sobre Plapp e 11 sobre o espanhol Pello Bilbao, da Bahrain-Victorious. O triunfo na Volta aos Emirados Árabes Unidos será disputado entre estes três ciclistas, já que o quarto classificado, o sul-africano Stefan de Bod, da EF Education-Easypost, está a mais de um minuto de Evenepoel.

Na quinta-feira corre-se a 4.ª etapa, entre Al Shindagha e o Porto do Dubai. Dia para os sprinters, com 174km de percurso. A Volta aos Emirados Árabes Unidos termina no domingo.