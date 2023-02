Seleção de râguebi iguala melhor classificação de sempre no "ranking" mundial

Portugal subiu dois lugares no "ranking" mundial da World Rugby e igualou a sua melhor classificação de sempre, o 16.º lugar, um dia após vencer a Roménia por 38-20 no Europe Championship 2023 de râguebi.

O triunfo por mais de 15 pontos de diferença, conjugado com a derrota da Espanha em casa, contra a Geórgia, no Grupo A da mesma competição, e também por mais de 15 pontos (41-3), permitiu à seleção portuguesa ultrapassar os espanhóis e o Uruguai, passando do 18.º para o atual 16.º lugar.

A Espanha, adversária de Portugal nas meias-finais do Europe Championship, segue agora na 17.ª posição, com 66,42 pontos, logo atrás de Portugal, que soma 66,94 pontos.

Trata-se ainda do melhor registo de pontos de sempre da seleção lusa, que iguala a classificação conseguida em 2005, um ano após os 'lobos' terem conquistado o título europeu sob o comando de Tomaz Morais.

A Geórgia, que vai receber a Roménia na outra meia-final do Europeu, subiu apenas uma posição, para o 12.º lugar, mas ultrapassou a Itália, um registo simbólico por tratar-se de uma seleção do 'Tier 1' e residente do torneio das Seis Nações.

Com o triunfo obtido no domingo, frente à Roménia, a seleção portuguesa venceu o Grupo B do Europe Championship e garantiu o direito de jogar em casa a meia-final, frente à Espanha, segunda classificada do Grupo A.

As meias-finais terão lugar no primeiro fim de semana de março, enquanto a final e o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares estão marcados para 18 de março, em Badajoz.