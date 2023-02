Medvedev está de volta ao "top-10" mundial

Daniil Medvedev venceu o seu primeiro torneio em 2023 e reentra no "top-10" mundial. O tenista russo, antigo número do mundo, venceu Jannik Sinner, na final do Open de Roterdão, e ganha três posições, subindo para o 8.º lugar da classificação ATP.

A subida de Medvedev implica a descida de uma posição Aliassime, Rune e Hurkacz. O polaco sai do "top-10". Na frente nada de novo, com Djokovic, vencedor do Open da Austrália, a liderar a tabela, na frente de Carlos Alcaraz, que venceu o Open de Buenos Aires, na Argentina, e do grego Stefanos Tsitsipas, que fecha o pódio.

Nuno Borges mantém o estatuto de melhor tenista português da atualidade, com subida de uma posição, para o lugar 103. João Sousa é segundo melhor da classificação nacional, na posição 143. Frederico Ferreira Silva é o 226.