Jessica Pegula sobe ao pódio do "ranking" WTA

Jessica Pegula iguala a sua melhor classificação de sempre, esta semana, ao subir ao terceiro lugar do "ranking" mundial do ténis feminino. A norte-americana sobe uma posição e retira a tunisina Ons Jabeur do pódio.

Pegula ascende ao terceiro posto, depois de ter chegado à final do Open do Qatar, onde perdeu com a líder do "ranking". Iga Swiatek segue confortavelmente na frente, com Sabalenka, vencedora do Open da Austrália, no segundo posto.

Francisca Jorge é a melhor portuguesa, no lugar 299. A sua irmã, Matilde Jorge está na posição 628. A número três nacional é Inês Murta, no lugar 751.