Râguebi. Portugal derrota Roménia e ganha grupo

Portugal venceu a Roménia por 38-20, no Restelo, resultado que assegura o primeiro lugar no Grupo B do Europe Championship 2023 de râguebi e o direito a jogar em casa as meias-finais, frente à Espanha.

Pedro Bettencourt (2), Thibault de Freitas, Pedro Lucas e Duarte Diniz converteram os ensaios da equipa das quinas. Nuno Guedes apontou todos os pontapés aos postes.

Os lobos terminaram este grupo, onde também estavam Bélgica e Polónia, com três vitórias em outros tantos jogos.

A partida contra Espanha vai decorrer a 4 ou 5 de março. Geórgia e Roménia jogam a outra meia-final.