Marta Pen faz dobradinha na pista coberta e Mamona consegue 10.º título.

Marta Pen juntou o título dos 3.000 metros dos Campeonatos de Portugal em pista coberta ao dos 1.500, conquistado no sábado, em Pombal, onde Patrícia Mamona conquistou a 10.ª 'coroa' no triplo salto.

Na Expocentro, a vice-campeã olímpica arrebatou o 10.º título no triplo, o quarto consecutivo, com 14,25 metros, depois de um concurso em que fez quatro saltos acima dos 14, uma semana depois de ter igualado a melhor marca europeia do ano. Nos Nacionais de clubes, a atleta do Sporting tinha chegado aos 14,41, igualando o registo que a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, campeã europeia ao ar livre em 2022 e vice “indoor”, conseguiu em 27 de janeiro, em Rheinstetten.

Marta Pen foi a única atleta a conquistar dois títulos individuais na 37.ª edição dos Campeonatos de Portugal, ao vencer pela primeira vez nos 3.000, um dia depois de ter celebrado o terceiro cetro nos 1.500 metros, com marca de qualificação para os Europeus em pista coberta.

A atleta do Benfica foi a mais rápida nas 15 voltas à pista, contando novamente com “lebre”, a polaca Beata Topka, para melhorar o seu recorde pessoal em três segundos, fixando-o em 8.53,44 minutos, e impondo-se a Mariana Machado, do Sp. Braga, já qualificada para os Europeus marcados para Istambul, na Turquia, entre 2 e 5 de março, que terminou a distância com marca de referência (8.59,59).

O ainda sub-23 Etson Barros (Benfica) arrebatou o título nos 3.000 metros, em 8.01,48 minutos, o seu novo recorde pessoal, batendo ao sprint Hugo Rocha (GD Estreito), que, com 8.02,08, também conseguiu a sua melhor marca de sempre.

Nos 200 metros, Delvis Santos (ACD Jardim da Serra) impôs-se ao cumprir uma volta à pista em 21,48 segundos, enquanto Inês Cruz (GD Estreito) sagrou-se campeã nacional da distância no feminino, em 25,05, depois de ter sido vice-campeã nos 400, no sábado.

Os restantes campeões consagrados este domingo em Pombal foram repetentes, casos dos bicampeões Patrícia Silva (Sporting), nos 800 metros -- numa prova em que a sua antecessora Camila Gomes (Benfica) não terminou --, Ivo Tavares (Benfica), no salto em comprimento, e Gerson Baldé (Benfica), no salto em altura.

Abdel Larrinaga (Sporting) sagrou-se tricampeão nos 60 metros barreiras, com o tempo de 7,83 segundos, numa distância em que Sisínio Ambriz (Benfica), nas eliminatórias, melhorou o seu recorde nacional em juniores em quatro centésimos, para 7,99, enquanto Francisco Belo (Benfica), no lançamento do peso, somou o seu quarto título.

Olímpia Barbosa (Sporting), nos 60 barreiras, e José Carlos Pinto (Benfica), nos 800 metros, celebraram os seus quintos cetros, com recordes pessoais, ambos muito próximos das marcas de referência para os Europeus.

O atleta encarnado correu as quatro voltas à pista em 1.47,97 minutos e bateu o recorde da competição, que estava na posse de Rui Silva (1.48,53), desde 2001 -- a marca de referência para a competição continental era de 1.47,70. Já a barreirista verde e branca melhorou a sua melhor marca para 8,16 segundos, a dois centésimos do tempo de referência para os Europeus.

A fechar a 37.ª edição dos Campeonatos de Portugal, o Sporting levou a melhor nas estafetas 4x400 metros, em ambas pela sétima vez, ao vencer na masculina com David Garcia, Duarte Fernandes, Pedro Tavares e Rodrigo Lima, em 3.23,06 minutos, e na feminina com Lwena Cardoso, Marta Castro, Patrícia Silva e Carina Vanessa, em 3.54,59.

Os Campeonatos de Portugal encerraram com duas marcas de qualificação direta para os Europeus, ambas conseguidas no sábado, por Marta Pen, nos 1.500 metros, e Rosalina Santos (Sporting), nos 60. As duas atletas juntaram-se aos já qualificados Arialis Gandulla (Benfica) e Lorene Bazolo (Sporting), ambas nos 60 metros, distância para a qual também Carlos Nascimento (Sporting) já está apurado.

Isaac Nader, nos 1.500 metros, Auriol Dongmo e Jessica Inchude, ambas no lançamento do peso, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo salto, são os outros atletas portugueses com vagas assegurada nos Europeus.