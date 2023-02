Femke Bol bate recorde mundial que se mantinha há 40 anos

A neerlandesa Femke Bol bateu o recorde do mundo em pista coberta dos 400 metros, que se mantinha desde 7 de março de 1982, ao correr em 49,26 segundos, nos Nacionais dos Países Baixos, em Apeldoorn.

Bol, de 22 anos, recebeu uma ovação do estádio quando cruzou a meta e ficou claro que tinha batido o recorde mundial, que pertencia desde 7 de março de 1982 à checa Jarmila Kratochvílová (também recordista mundial dos 800 metros), com 49,59, numa prova em que Lieke Klaver foi segunda, com 50,34.