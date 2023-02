Quatro judocas fora no primeiro combate em Israel

Portugal teve esta quinta-feira uma entrada para esquecer no Grand Slam de Telavive em judo, com Catarina Costa, Maria Siderot, Telma Monteiro e Rodrigo Lopes a serem eliminados logo na estreia.

Não houve grande margem para os judocas lusos, nem para Telma Monteiro (-57 kg) ou Catarina Costa (-48 kg), que entravam como quinta e quarta favoritas nas respetivas categorias e isentas na primeira ronda.

Foi Telma Monteiro a primeira das duas a entrar no tatami, com a judoca do Benfica a ser eliminada já no golden score, período de combate após os quatro minutos regulamentares, com um terceiro castigo (shido).

Num combate equilibrado, a portuguesa entrou no prolongamento já tapada, com dois castigos - um terceiro dita a eliminação -, mas a sua adversária, a italiana Verónica Toniolo (22.ª do mundo) também viu um segundo no prolongamento.

Sem grande capacidade de desequilíbrios, de parte a parte, seria Telma a ver um terceiro castigo, aos 3.45 minutos do prolongamento (7.45 no total do combate), ditando um hansoku-make (desclassificação).

Quase de seguida, foi a vez de Catarina Costa, vice-campeã europeia e recentemente quinta no Grand Prix de Portugal, já depois de ser medalha de bronze no Masters, a sair de cena, sendo surpreendida pela israelita Tamar Malca (45.ª).

A judoca da Académica de Coimbra, nona do mundo em -48 kg e quarta cabeça de série em Telavive, foi projetada a meio do combate, aos 2.06 minutos, inicialmente num movimento que parecia waza-ari, mas que a mesa corrigiu para ippon.

Maria Siderot (69.ª), em -52 kg, e Rodrigo Lopes (31.º), em -- 60 kg, não entravam como favoritos diante da belga Amber Ryheul (31.ª) e do neerlandês Tornike Tsjakadoea (20.º), respetivamente, perdendo ambos no golden score, a primeira por waza-ari e o segundo por acumulação de castigos.

Portugal conta com nove judocas inscritos em Telavive, com João Fernando e Anri Egutidze (-81 kg) a competirem na sexta-feira, e Jorge Fonseca (-100 kg), que regressa de lesão, Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) no sábado.