Sporting renova contrato com Merlim

O Sporting anunciou a renovação de contrato com Merlin, da equipa de futsal. O clube não esclarece a duração do novo vínculo do jogador que estava em final de contrato.

O internacional italiano de 36 anos cumpre a oitava temporada no Sporting e tornou-se numa figura do clube. Venceu 21 títulos nos leões, incluíndo cinco campeonatos e duas Ligas dos Campeões.

O objetivo é continuar a somar: "Tudo o que vencemos já está no Museu. Sabemos do desafio que é jogar no Sporting. Queremos conquistar já o próximo título, com trabalho e dedicação a cada dia. O nosso plantel tem todas as condições para atingir todos os objetivos", disse.

O ala de origem brasileira leva seis golos em 21 jogos esta época e sublinha a satisfação pela renovação.

"É um momento de muita alegria e gratidão, principalmente. Não tenho como não agradecer também ao staff e direção pela confiança em mim", disse.