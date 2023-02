Vitória na etapa e na geral para Rui Costa

O ciclista português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) venceu a quinta e última etapa da Volta à Comunidade Valenciana, conquistando também a geral da prova espanhola.

O corredor português, de 36 anos, somou o segundo triunfo da temporada, depois de ter vencido o Trofeo Calvià na estreia com as cores da equipa belga, impondo-se ao “sprint” ao neerlandês Thymen Arensman (INEOS), no final dos 93,2 quilómetros entre Paterna e Valência.

Graças às bonificações que amealhou na etapa, que completou em 2:07.16 horas, e à diferença para o anterior líder, o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), e para os homens que o antecediam na geral, Rui Costa subiu cinco posições na classificação e arrebatou a vitória final na Volta à Comunidade Valenciana.

O campeão mundial de fundo de 2013 relegou Ciccone, que foi quinto na etapa, a 21 segundos, para o segundo lugar final. O italiano ficou a 16 segundos do português, com o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) em terceiro, a 23.