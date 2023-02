Sousa perde e Portugal não segue para a fase final da Taça Davis

O tenista João Sousa perdeu frente a Jiri Lehecka e a República Checa fechou a eliminatória contra Portugal com uma vitória (3-1), qualificando-se para a fase final da Taça Davis no Complexo Municipal de Ténis da Maia.

O vimaranense, número 84 do mundo, não conseguiu contrariar o favoritismo do jovem adversário, de 21 anos e que ocupa o 39.º lugar no “ranking” ATP, e acabou por ceder em dois sets, com os parciais de 6-4 e 6-1.

Consumado o triunfo da República Checa, Portugal voltou a desperdiçar, pela quarta vez na história, a oportunidade de se qualificar para as finais da Taça Davis, prova que os checos já conquistaram em três ocasiões, em 1980, 2012 e 2013.