Judo. Patrícia Sampaio no quinto lugar em Paris

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio acabou no quinto lugar em -78 kg no Grand Slam de Paris, perdendo o combate pelo bronze, com Portugal a sair da prestigiada prova da modalidade sem medalhas.

A atleta lusa perdeu com a sul-coreana Jeongyun Lee no combate pelo bronze, já no ponto de ouro, por acumular um terceiro 'shido' (advertência).

Numa das provas mais reputadas do judo mundial, Patrícia Sampaio bateu a antiga campeã asiática Mao Izumi, do Japão, e a brasileira Milena Silva, caindo nos quartos de final, por 'ippon', ante a francesa Audrey Tcheumeo, número nove do mundo e vencedora da prova no ano anterior.

Novo combate com uma atleta do top 10, a sétima do “ranking” Inbar Lanir, de Israel, que foi desqualificada, valeu o acesso à luta pelo bronze via repescagem.

Sampaio, que tinha vencido o ouro no último fim de semana no Grand Prix de Portugal, igualou o resultado de Telma Monteiro, que no sábado tinha também acabado em quinta, como os melhores registos de Portugal na prova.

João Fernando, 55.º do “ranking” mundial, superou-se na capital francesa com o sétimo lugar dos -81 kg, ao bater Arsenii Kladnov, do Quirguistão, o mongol Bolor-Ochir Gereltuya, primeiro, e depois 'brilhar' ante o número dois do mundo, o belga Matthias Casse, nos oitavos de final.

O atual vice-campeão mundial e bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 perdeu com o luso por 'ippon', numa das surpresas da competição, com Fernando a perder, depois, com o atleta da casa Alpha Oumar Djalo, e na repescagem com o canadiano François Drapeau.

Na mesma categoria de peso, Anri Egutidze venceu Mohamed Imadou, de Comores, mas perdeu na segunda ronda com o sul-coreano Joonhwan Lee, medalha de ouro no Grand Prix Portugal deste ano.

A seleção portuguesa no Grand Slam, com sete judocas ao todo, saiu de Paris com dois quintos lugares, para Telma Monteiro (-57 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg), como principais destaques, além do sétimo posto de João Fernando (-81 kg) e os nonos de Bárbara Timo (-63 kg)e Maria Siderot (-52 kg).