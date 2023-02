O atleta olímpico Gustavo Ribeiro apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de skate, na vertente street.

A próxima eliminatória disputa-se este sábado a partir das 14h30, hora portuguesa.

A prova está a decorrer em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Este evento é o que mais pontua para o “ranking” olímpico a caminho de Paris 2024.