Basquetebol. FC Porto perde, mas segue na Taça Europa

O FC Porto, já apurado para os quartos de final, perdeu no seu pavilhão com os alemães do Chemnitz por 86-74, na quinta jornada do no Grupo I da segunda fase da Taça Europa de basquetebol.

A grande contrariedade para a equipa orientada por Fernando Sá, que já perdia por 43-40 ao intervalo, foi a lesão de Max Landis, a grande figura dos dragões esta época, de longe o melhor marcador da equipa.

Ao quinto jogo, o FC Porto foi finalmente travado, com o clube germânico a beneficiar da menor pressão da equipa da casa, que já tinha garantido um dos dois primeiros lugares do grupo.

O FC Porto está com nove pontos, contra sete de Cholet (um jogo a menos) e Chenmitz e quatro do Craiova (um jogo a menos).

Na sexta e última jornada do Grupo I desta segunda fase da Taça Europa de basquetebol, o FC Porto joga em França, contra o Cholet, em 8 de fevereiro.

BASQUETEBOL - FIBA Europe Cup