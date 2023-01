Novak Djokovic volta a ser o número um do ténis mundial

Novak Djokovic volta a ser o novo número um do ténis mundial.

O sérvio, de 35 anos, conquistou o Open da Austrália e sobe ao primeiro lugar do "ranking" ATP na atualização desta segunda-feira. O espanhol Carlos Alcaraz cai para o segundo lugar, a menos de 700 pontos.

Foi o 22.º título do Grand Slam da carreira de Djokovic. Igualou o espanhol Rafael Nadal, que detém o recorde de Majors entre os homens. Os dois estão a um da norte-americana Serena Williams (23) e da australiana Margaret Court, que venceu mais que ninguém: 24.

O finalista vencido em Melbourne, o grego Stefanos Tsitsipas, sobe ao terceiro lugar da hierarquia mundial, a menos de mil pontos de Djokovic.

O norueguês Casper Ruud cai para quarto, ao passo que o russo Andrey Rublev sobe ao "top-5". A maior queda é protagonizada pelo espanhol Rafael Nadal, que perde quatro lugares e desce ao sexto posto.

Destaque, ainda, para os semifinalistas vencidos na Austrália: o russo Karen Khachanov sobe sete lugares, para 13.º; o norte-americano Tommy Paul escala 16 posições e entra pela primeira vez, ao "top-20" - é 19.º.

Quanto aos portugueses, João Sousa desce três lugares e passa a 84.º colocado do "ranking". Nuno Borges, que se estreou no quadro principal em Melbourne, sobe seis postos e é, agora, o número 105 do mundo.

Frederico Silva regista uma queda de 18 lugares, para 220.º e Gastão Elias desce nove, para 246.º. Já João Domingues sobe dois, para 286.º.