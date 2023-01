Francisco Cabral cai seis lugares no "ranking" de pares

Francisco Cabral cai seis lugares na atualização desta segunda-feira do "ranking" ATP de pares, para a 61.ª posição.

O tenista português fez parceria com o compatriota João Sousa no Open da Austrália. No entanto, a dupla não passou da primeira ronda.

Sousa também se ressente com o mau resultado: cai oito lugares, para 149.º. Nuno Borges, que não participou no torneio de pares em Melbourne, também perdeu oito posições na hierarquia mundial, para 122.º.

Há nova dupla de líderes do "ranking". O neerlandês Wesley Koolhof e o britânico Neal Skupski, que foram eliminados nos quartos de final do Open da Austrália, sucedem ao norte-americano Rajeev Ram e ao britânico Joe Salisbury, que caíram na terceira ronda.

O grande destaque vai para as escaladas vertiginosas dos campeões de pares do primeiro torneio do Grand Slam do ano, ambos australianos. Jason Kubler sobe 130 lugares, para 33.º. Rinky Hiji sobe 242, para 35.º.