Benfica e Nun’Alvares confirmam favoritismo e estão na final da Taça da Liga

O Benfica e o Nun'Álvares apuraram-se para a final da Taça da Liga feminina de futsal.

As encarnadas derrotaram a Novasemente, por 3-0, com golos de Fifó, Janice e Inês Fernandes.

Já a equipa de Fafe derrotou as leoas por 6-2. Pelo Nun’Álvares marcaram Cátia Morgado (2), Liana, Carla Vanessa, Pisko e a guarda-redes Maria Odete.

Débora Lavrador e Nina apontaram os tentos da equipa de Alvalade.

Nota ainda para Matilde Cristo, guarda-redes do Sporting, que se lesionou na segunda parte, mas que foi obrigada a voltar à baliza em esforço devido à expulsão de Cris.

A final, marcada para as 17 horas deste domingo, em Gondomar, volta a colocar frente a frente as duas equipas com títulos nesta prova: Benfica e Nun’Alvares.