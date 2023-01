Open da Austrália. Tsitsipas e Djokovic decidem liderança do "ranking" mundial na final

Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic vão discutir a liderança do "ranking" ATP na final do Open da Austrália. Quem vencer destronará o espanhol Carlos Alcaraz como novo número um do ténis mundial.

O grego, atual quarto classificado do "ranking" ATP, teve o duelo mais duro das meias-finais, e ainda apanhou um susto, mas conseguiu passar. Tsitsipas começou bem, contudo, teve de conter a reação do russo Karen Khachanov, antigo número oito mundial e atual 20.º, que no terceiro "set" recuperou de um 3-5 e ainda salvou dois "match points" no "tie break".

No final, Tsitsipas venceu em quatro "sets", pelos parciais de 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8) e 6-3, num encontro que durou três horas e 21 minutos. O grego estreia-se, assim, em finais no piso rápido de Melbourne.

Na outra meia-final, Djokovic defrontou surpresa do torneio. O sérvio, número cinco da hierarquia mundial, antigo número um, acabou com o sonho do norte-americano Tommy Paul, 35.º ATP, em três "sets".

"Djoker" ainda foi obrigado a trabalhar para vencer o primeiro parcial, depois de ter estado a ganhar por 5-1. Ainda assim, ao cabo de duas horas e 20 minutos, conseguiu fechar o encontro em 7-5, 6-1 e 6-2.

Confronto generacional

Trata-se de uma final entre um dos três grandes do ténis do século 20 e um dos jovens que tentam destronar. Entre Tsitsipas, de 24 anos, e Djokovic, de 35, há 11 anos e 21 "Grand Slams" de diferença.

Djokovic persegue o 22.º Major na carreira, o que lhe permitiria igualar o recorde do espanhol Rafael Nadal no masculino - no total, ficaria a um da norte-americana Serena Williams e a dois da australiana Margaret Court.

Tsitsipas tenta conquistar o primeiro título do Grand Slam da carreira - ficou muito perto em Roland Garros, em 2021, mas foi derrotado na final, precisamente, por Djokovic - e estrear-se como número um mundial.

A final está marcada para domingo, às 8h30, na Arena Rod Laver.