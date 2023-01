Comité Olímpico de Portugal aprova reintegração de atletas russos e bielorrussos

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) apoia a reintegração dos atletas russos e bielorrusos nas competições internacionais, abertura manifestada pelo Comité Olímpico Internacional (COI).

Em declarações à Renascença, José Manuel Constantino faz votos para que, até aos Jogos Olímpicos de 2024, "se encontre uma solução que permita a participação dos atletas russos e bielorrussos".

"Creio que é um sinal que o Comité Olímpico Internacional deu e parece-me um sinal positivo", salienta o presidente do COP.

"Em que contexto, em que modalidade e quais as circunstâncias? Acho que vamos ter de aguardar para ter uma posição mais definida sobre essa matéria", acrescenta, nesta entrevista a Bola Branca.

"Governos aprisionaram comités olímpicos"

José Manuel Constantino não se esquece que a exclusão de atletas russos e bielorrussos se deveu à invasão da Rússia, com apoio da Bielorrússia, à Ucrânia. Por isso espera que, até Paris 2024, "se encontre uma solução pacífica e que os atletas possam participar nos Jogos Olímpicos".

No entanto, salienta que, historicamente, "foram os governos que aprisionaram os comités olímpicos nacionais a posições decorrentes do posicionamento estratégico relativamente a conflitos mundiais".

"Aconteceu com os Estados Unidos relativamente à antiga União Soviética, aconteceu com a antiga União Soviética relativamente aos Estados Unidos. No histórico dos conflitos internacionais, em muitas circunstâncias, os eventos desportivos e, particularmente, os eventos olímpicos são contaminados por dinâmicas de natureza política, por força das imposições que muitos governos procuram impor aos seus comités olímpicos nacionais", sustenta o presidente do COP.

A Ucrânia já ameaçou boicotar os Jogos Olímpicos de Paris 2024 caso os atletas russos e bielorrussos sejam reintegrados.