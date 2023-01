Rybakina bate Azarenka e é a primeira finalista na Austrália

Está encontrada a primeira finalista do Open da Austrália. A cazaque Elena Rybakina, número 25 do mundo, garantiu a presença na segunda final de um torneio do Grand Slam na carreira ao derrotar a bielorrussa Victoria Azarenka, 24.ª colocada do "ranking" WTA, esta quinta-feira.

Continua o conto de fadas de Rybakina, que em 2022 sagrou-se campeã em Wimbledon mas que nunca passara da terceira ronda em Melbourne. A tenista, de 23 anos, já eliminara, em rondas anteriores, as números um (Iga Swiatek), 11 (Danielle Collins) e 13 (Jelena Ostapenko) do mundo, e agora deixa para trás, também, uma antiga líder da hierarquia WTA.

Rybakina derrotou Azarenka em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-3, ao cabo de uma hora e 41 minutos. Voltou a servir-se do melhor serviço do torneio, com nove "aces" e 72% de pontos ganhos.

Na final, Elena Rybakina terá pela frente a bielorrussa Aryna Sabalenka, número cinco do "ranking" mundial e grande favorita à vitória final.

[notícia atualizada às 12h43]