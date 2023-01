Open da Austrália. Candidata Sabalenka e surpresa Linette marcam duelo nas meias-finais

Está definida a segunda meia-final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada. Será entre a candidata Aryna Sabalenka, número cinco mundial, e a surpreendente Magda Linette, 45.ª.

O recurso a um especialista em biomecânica para melhorar o serviço tem ajudado Sabalenka. A bielorrussa, que ainda não perdeu um único "set" em 2023 (vai em 18-0), avançou para as meias-finais, esta quarta-feira, ao derrotar a croata Donna Vekic, 64.ª do "ranking" WTA, por 6-3 e 6-2.

Linette, de 30 anos, que nunca tinha passado da terceira ronda de um Major, marcou encontro com Sabalenka ao bater a checa Karolína Plísková, 31.ª do "ranking" mas antiga número um mundial, em dois "sets", por 6-3 e 7-5. A polaca também já tinha surpreendido a número quatro do mundo, a francesa Caroline Garcia, na ronda anterior.

As duas estreantes em meias-finais no piso rápido em Melbourne disputarão, na quinta-feira, o acesso à final do Open da Austrália.

Na outra meia-final, defrontam-se a cazaque Elena Rybakina, 25.ª WTA, e a bielorrussa Victoria Azarenka, 24.ª. Poderá haver uma final 100% bielorrussa, algo que nunca aconteceu em torneios do Grand Slam.