Djokovic bate Rublev e está nas "meias" do Open da Austrália

Novak Djokovic mantém o sonho do regresso à liderança do "ranking" mundial de ténis e fá-lo com provas dadas: esta quarta-feira, avançou para as meias-finais com uma vitória sobre o russo Andrey Rublev.

Djokovic, número cinco ATP, que até agora não tinha defrontado um único tenista do "top-20", banalizou Rublev, número seis, em três "sets", por 6-1, 6-2 e 6-4. Precisou apenas de duas horas e três minutos.

Nas meias-finais, Djokovic terá pela frente Tommy Paul, número 35 da hierarquia mundial e o primeiro norte-americano no "top-4" de Melbourne desde 2009. Na outra meia-final, o grego Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, defronta o russo Karen Khachanov, 20.º.

Djokovic e Tsitsipas acalentam o sonho de terminar o primeiro torneio do Grand Slam da temporada como novo número um do mundo. A condição para ambos é a mesma: para destronarem o espanhol Carlos Alcaraz, ausente devido a lesão, têm de conquistar o Open da Austrália.

No caso de Djokovic, seria uma vitória com sabor ainda mais especial. Em 2022, foi deportado da Austrália por não estar vacinado contra a Covid-19, regra essencial, à altura, para se obter um visto de entrada.