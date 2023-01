Rybakina volta a surpreender e está nas meias-finais do Open da Austrália

Elena Rybakina apurou-se para as meias-finais do Open da Austrália, esta terça-feira, após mais uma vitória sobre uma tenista do "top-20".

A cazaque, de 23 anos, número 25 mundial, bateu a letã Jelena Ostapenko, 17.ª classificada do "ranking" WTA, em dois "sets", por 6-2 e 6-4.

Um duelo desequilibrado e que durou apenas uma hora e 19 minutos, apesar dos atrasos devido à chuva. Foi a terceira vitória consecutiva de Rybakina sobre uma tenista do "top-20" da hierarquia mundial.

A campeã de Wimbledon já tinha eliminado a norte-americana Danielle Collins, 11.ª WTA, e a número um do mundo, a polaca Iga Swiatek.

Nas meias-finais, que nunca disputou em Melbourne, Rybakina terá pela frente a vencedora do duelo entre a norte-americana Jessica Pegula, número três mundial, e a bielorrussa Victoria Azarenka, número 24.