Open da Austrália. Tsitsipas a dois passos de ser o novo número um do mundo

Stefanos Tsitsipas garantiu o apuramento para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano, esta terça-feira.

O tenista grego, número quatro do mundo, derrotou o checo Jiri Lehecka, 71.º classificado do "ranking" ATP e uma das grandes surpresas do torneio, em três "sets", pelos parciais de 6-3, 7-6 (6-2) e 6-4, em 2h17.

Tsitsipas está na corrida à liderança do "ranking" mundial, uma vez que o espanhol Carlos Alcaraz não pôde defendê-la em Melbourne, devido a lesão. O grego, de 24 anos, que nunca venceu um Major na carreira, sabe que será o novo número um se conquistar o Open da Austrália.

O sérvio Novak Djokovic, número quatro mundial e ainda em prova, concorre ao trono nas mesmas condições. O outro candidato, o norueguês Casper Ruud, foi eliminado na segunda ronda e está fora da corrida.

Igualado o melhor resultado na Austrália, Tsitsipas tentará, agora, o acesso à final. Terá pela frente o russo Karen Khachanov, 20.º ATP.