O russo Karen Khachanov é o primeiro semifinalista do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano.

A desistência do norte-americano Sebastian Korda, número 31 do "ranking" ATP, antecipou a vitória do russo, número 20 da hierarquia mundial, que chega pela primeira vez às meias-finais de um Major.

Korda abandonou, devido a uma lesão no pulso direito, ao fim de uma hora e 50 minutos de jogo, quando Khachanov já tinha vencido os dois primeiros "sets", por 7-6 (7-5) e 6-3, e liderava o terceiro por 3-0.

Khachanov espera, agora, pelo vencedor do encontro entre o grego Stefanos Tsitsipas, número quatro mundial, e o checo Jiri Lechecka, número 71, que já eliminou três tenistas do "top-15".