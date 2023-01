Azarenka regressa às meias-finais do Open da Austrália dez anos depois

Victoria Azarenka garantiu, esta terça-feira, o regresso às meias-finais do Open da Austrália, dez anos depois da última presença (2013).

A tenista bielorrussa, de 33 anos, 24.ª classificada do "ranking" e antiga número um mundial, atropelou a norte-americana Jessica Pegula, atual número três, em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-1.

Victoria Azarenka é das últimas resistentes de uma geração já quase sem representantes nos "courts". Tenistas como Serena Williams, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Daria Safina, Jelena Jankovic ou Kim Clijsters, com quem a bielorrussa disputava a liderança da hierarquia mundial uma década atrás, já se retiraram. A alemã Angelique Kerber ainda joga, no entanto, está de fora desde que engravidou.

Azarenka, que triunfou no piso rápido de Melbourne em 2012 e 2013, terá pela frente, nas "meias" do primeiro torneio do Grand Slam, a cazaque Elena Rybakina, 25.ª ATP, que já eliminou três tenistas do "top-20".