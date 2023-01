Sabalenka nos quartos de final do Open da Austrália

Aryna Sabalenka garantiu apuramento para os quartos de final do Open da Austrália, esta segunda-feira, depois de bater a suíça Belinda Bencic. Num duelo entre duas "top-10", levou a melhor a bielorrussa, número cinco do mundo, ao vencer a 10.º classificada, em dois sets, por 7-5 e 6-2.

Sabalenka terá pela frente a croata Donna Vekic (64) nos quartos de final. Vekic afastou a chegca Linda Fruhvirtova (82), com vitória em três sets, por 6-2, 1-6 e 6-3.



A surpresa do dia no quadro feminino foi a eliminação da francesa Caroline Garcia. A número quatro do "ranking" WTA perdeu com a polaca Magda Linette (45), em dois dois sets, por 7-6 e 6-4.

Nos quartos de final, Linnete vai defrontar a checa Karolina Pliskova (31), que nos "oitavos" eliminou a chinesa Shuai Zhang (22).