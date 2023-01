Irving não precisou de Durant para vencer os Warriors

Kyrie Irving foi a grande estrela da noite no Chase Center, em San Francisco, no jogo entre Golden State Warriors e Brooklyn Nets. O base dos Nets, que ainda não contam com Kevin Durant, a recuperar de lesão, marcou 38 pontos, fez nove assistências e ganhou sete ressaltos, numa exibição decisiva para o triunfo da equipa de Este, por 116-120.

Nic Claxton com duplo-duplo (24 pontos e 15 ressaltos) também esteve em destaque na equipa de Brooklyn. O melhor dos Warriors foi Steph Curry, com 26 pontos, sete assistências e seis ressaltos. Números de uma noite em que reencontrou o seu irmão, Seth Curry, que contribuiu com 12 pontos para os Nets.

Golden State está fora da zona de apuramento direto para o "play-off" da Conferência Oeste, numa luta muito equilibrada entre várias equipas. Os Warriors têm 23 vitórias e 24 derrotas. A última equipa em zona de apuramento direto são os LA Clippers, com 25 vitórias e 24 derrotas. A Este, os Nets estão no 4.º lugar, com 29 vitórias e 17 derrotas.

NBA

Resultados

Golden State Warriors-Brooklyn Nets, 116-120

Dallas Mavericks-LA Clippers, 98-112

Miami Heat-New Orleans Pelicans, 100-96

Toronto Raptors-New York Knicks, 125-116

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder, 99-101

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies, 112-110

Portland Trail Blazers-LA Lakers, 112-121