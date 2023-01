Djokovic despacha Alex de Minaur e avança na Austrália

O jogo com Alex de Minaur foi um passeio para Novak Djokovic, que carimbou a presença nos quartos de final do Open da Austrália, com uma vitória, em três sets, por 6-2, 6-1 e 6-2. O tenista sérvio, número cinco do mundo, está em Melbourne a jogar para conquistar o 10.º troféu no primeiro "Grand Slam" da temporada.

Djokovic teve menos uma hora e meia de esforço do que o seu próximo adversário. Andrey Rublev. O russo, número seis do "ranking" ATP, derrotou o dinamarquês Holger Rune (10), em cinco sets, por 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 e 7-6.

Esta segunda-feira ficou já a certeza de que o Open da Austrália terá um norte-americano nas meias-finais. No duelo entre compatriotas, o mais novo, Ben Shelton (89), de 20 anos, venceu o mais velho, J.J. Wolf (67), de 24 anos, em cinco sets: 6-7, 6-2, 6-7, 7-6 e 6-2.

Shelton está nos quartos de final e vai defrontar Tommy Paul. O número 35 do "ranking" mundial venceu o 25.º, Roberto Bautista Agut. O espanhol foi superado em quatro sets: 6-2, 4-6, 6-2 e 7-5.

Nos quartos de final do Open da Austrália estarão três norte-americanos em ação. Shelton defronta Paul, Sebastian Korda vai jogar com o russo Karen Khachanov. Tsitsipas, número quatro do mundo, é o jogador com melhor "ranking" e jogará com o checo Juri Lehecka (71), que nesta edição do torneio já eliminou três cabeças-de-série: Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie e Borna Coric.