Portugal fora do Mundial de andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu com a Suécia, por 32-30, e está fora do Mundial.

À equipa das quinas bastava o empate para seguir em frente, mas os anfitriões da prova foram superiores no segundo tempo e confirmaram o favoritismo.

Ao intervalo, Portugal vencia por 14-13, mas os suecos cavaram uma vantagem de cinco golos no tempo complementar que foi impossível reverter.

O capitão Rui Silva esteve em destaque com 6 golos e 10 assistências.



A Suécia, campeã europeia em título, avança assim para os quartos de final do Mundial e está entre as oito melhores.

Na classificação do Grupo II, na segunda fase, a Suécia termina com oito pontos, mais quatro do que a Hungria, que segue para os 'quartos', e do que a Islândia. Portugal terminou com cinco, seguido de Brasil, com três, e de Cabo Verde, com zero.