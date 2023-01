Mundial de Andebol. Portugal apenas precisa de empate para chegar aos "quartos"

No derradeiro encontro da segunda fase de grupos do Mundial de Andebol, a seleção portuguesa decide o apuramento para os "quartos" diante da Suécia, uma das equipas anfitriãs do torneio.

A partida com o líder do grupo II tem início marcado para as 19h30 deste domingo. Em caso de eventuais vitórias de Hungria e Islândia, Portugal terá de, obrigatoriamente, pontuar.

Contudo, um empate frente aos suecos será suficiente, uma vez que a seleção portuguesa terá vantagem num possível desempate a três com húngaros e islandeses. Os concorrentes ao segundo lugar do grupo vão enfrentar, respetivamente, Brasil e Cabo Verde.

Neste momento, Portugal ocupa o segundo posto do grupo II, com 5 pontos, resultantes de duas vitórias e um empate. No encalço, seguem Islândia e Hungria, cada um com 4 pontos.