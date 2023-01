Coquard ganha etapa no Tour Down Under

O ciclista francês Bryan Coquard (Cofidis) venceu a quarta etapa do Tour Down Under, na Austrália, com o australiano Jay Vine (UAE-Emirates) a manter a liderança.

Com um ataque a cerca de 200 metros da meta, Coquard superiorizou-se ao pelotão, cumprindo em 2:53.41 horas os 133,2 quilómetros entre Port Willunga e Willunga Township.

Num final de tirada em subida, o italiano Alberto Bettiol (EF-Education Easy Post) e francês Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) fecharam o pódio, com o mesmo tempo de Coquard.

Na geral, Jay Vine lidera a prova, com 15 segundos de avanço sobre o britânico Simon Yates (Jaycoi - AlUla) e sobre o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorius).

O português André Carvalho (Cofidis) terminou a etapa na 117.ª posição, a 15.51 minutos do vencedor, caindo para o 119.º posto da geral, a 26.14 do líder.

No domingo, corre-se a quinta e última etapa, com 114 quilómetros a ligarem Unley ao Monte Lofty, com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.