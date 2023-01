Benfica goleia em França para a Champions

O Benfica bateu fora o Nantes Loire, por 12-0, na segunda jornada da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins.

Em Nantes, no primeiro jogo disputado pelo Benfica na fase de grupos da Champions, Marlene Sousa (três golos), Catalina Flores (três), Raquel Santos (três), Micaela Balmaceda, Beatriz Figueiredo e Maria Silva fizeram os golos das águias, que lideram o grupo D, com três pontos, numa poule que integra ainda o Cerdanyola (Espanha), que também venceu o primeiro jogo.

Já a outra equipa lusa na fase de grupos, o CA Feira, averbou a segunda derrota na competição, perdendo com o Palau i Plegamans (2-4), campeão europeu, com o bis de Joana Teixeira a ser insuficiente para contrariar a formação catalã, que marcou através de Aina Florenza (dois), Laura Puigdueta e Mariona Colomer, e é última classificada no grupo A.