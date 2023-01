Portugal obrigado a vencer Cabo Verde para pensar nos quartos de final do Mundial

Portugal defronta, esta sexta-feira, Cabo Verde, no Mundial de andebol, em Gotemburgo, na Suécia, pelas 14h30 de Lisboa, numa partida em que está obrigado a vencer para poder ainda aspirar a marcar presença nos quartos de final.

Depois do empate a 28-28 com o Brasil, num jogo em que a Portugal chegou a festejar a vitória, numa celebração interrompida por um livre de sete metros a punir uma falta assinalada com o recurso ao videoárbitro, a cimeira lusófona no Mundial prossegue com Cabo Verde.

Na Scandinavium Arena, numa partida que contará com a presença do primeiro-ministro António Costa, só uma vitória sobre a seleção de Cabo Verde, composta maioritariamente por jogadores a atuar em clubes nacionais, mantém Portugal na corrida à fase a eliminar.

O Grupo II da segunda fase do Mundial é liderado pela campeã europeia e ‘vice’ mundial Suécia, com seis pontos, seguida da Islândia, com quatro, Portugal e Brasil, com três, Hungria, com dois, e Cabo Verde, com zero. Passam aos quartos de final os dois primeiros classificados.