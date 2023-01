Iga Swiatek apura-se para oitavos de final do Open da Austrália

A tenista polaca Iga Swiatek, número um mundial, apurou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, ao vencer a espanhola Cristina Bucsa.

Perante a 100.º classificada do "ranking" WTA, Swiatek venceu pelos parciais de 6-0 e 6-1, num encontro que durou perto de uma hora na Margaret Court Arena.

A atual campeã de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos vai defrontar no domingo a cazaque Elena Rybakina (25.ª do mundo), que afastou a norte-americana Danielle Collins (11.ª) por 6-2, 5-7 e 6-2.

Swiatek nunca venceu em Melbourne, o primeiro Grand Slam da época, e vai tentar fazê-lo agora, aos 21 anos de idade.