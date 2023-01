Bilbao vence etapa. Jay Vine é o novo líder do Tour Down Under

O australiano Jay Vine, da UAE Emirates, é o novo líder do Tour Down Under, uma das corridas de abertura de época que acontece no Sul da Austrália. Vine integrou um grupo de três fugitivos, com Pello Bilbao e Simon Yates, na 3,ª etapa da prova e ficou com a camisola de líder, que pertencia ao seu compatriota Rohan Dennis.

O vencedor da etapa foi o espanhol Pello Bilbao, da Bahrain Victorious. Cortou a meta, em Campbelltown, com Yates (Jayco-AlUla) em segundo e Vine na terceira posição.

Na geral, Vine tem 15 segundos de vantagem sobre Bilbao e 16 sobre Simon Yates. André Carvalho (Cofidis), o único português em prova, está no 97.º lugar, a mais de 10 minutos do líder.

No sábado corre-se a penúltima etapa do Tour Down Under, com partida do Porto de Willunga e chegada à Câmara Municipal da cidade, no total de 135.3 km.