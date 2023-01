Andebol. Portugal derrota Cabo Verde e ainda sonha com quartos do Mundial

A seleção portuguesa de andebol derrotou Cabo Verde por 35-23, em encontro da segunda jornada do grupo II da “Main Round” no campeonato mundial, que decorre na Suécia.

A equipa das quinas vencia ao intervalo por 14-12, melhorou na segunda parte da partida e continua a sonhar com a qualificação para os quartos de final da prova.

O primeiro-ministro António Costa assistiu à partida no local.

No domingo, Portugal defronta o país anfitrião, na última jornada da segunda fase, e até pode bastar o empate, se a Suécia ganhar à Islândia e a Hungria vencer o Brasil, ainda esta sexta-feira. De recordar que na primeira jornada da segunda fase, os "heróis do mar" empataram 28-28 com o Brasil.

Só os dois primeiros países de cada grupo passam à fase seguinte.