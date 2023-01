Mais uma surpresa em Melbourne. Ons Jabeur eliminada do Open da Austrália

Ons Jabeur, segunda melhor tenista do mundo, foi eliminada do Open da Austrália pela checa Marketa Vondrousova.

A tunisina, segunda cabeça de série do primeiro Grand Slam da época, caiu com estrondo perante uma exibição impressionante da 86.ª melhor do mundo.

Vondrousova dominou o primeiro "set", por 6-1, vendeu cara a derrota no segundo, por 5-7, e voltou a dominar Jabeur, por 6-1, para confirmar a vitória.

Ons Jabeur tem sofrido problemas físicos recentes e não consegue ir além da segunda ronda do torneio australiano.

Há agora duelo checo na próxima ronda, os 16 avos de final. Vondrousova mede forças com a jovem Linda Fruhvirtova, de apenas 17 anos de idade, 82.ª do "ranking".