Francisco Cabral e João Sousa eliminados no Open da Austrália. Torneio fica sem portugueses

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e João Sousa foram eliminados na primeira ronda do torneio de pares do Open da Austrália, ao perderem com o sérvio Nikola Cacic e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi em três "sets".

Cabral, o melhor luso no "ranking" de pares da ATP, em 55.º lugar, e Sousa, 141.º naquela vertente e que já foi eliminado no torneio de singulares, foram derrotados pelos parciais de 6-4, 3-6 e 4-6, num encontro que durou uma hora e 55 minutos.

Francisco Cabral fez parceria com João Sousa, o melhor português em singulares, pela primeira vez num torneio do Grand Slam.

Foi o segundo torneio juntos, depois de terem chegado às meias finais do ATP 250 de Genebra. Cabral já tinha jogado o US Open e Wimbledon em pares, mas ao lado de Nuno Borges.

Na segunda ronda, Nikola Cacic e Aisam-Ul-Haq Qureshi vão defrontar o mexicano Santiago González e o francês Edouard Roger-Vasselin, que ultrapassaram na ronda inaugural a dupla composta pelo russo Aslan Karatsev e o sérvio Dusan Lajovic em dois sets.