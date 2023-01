Djokovic soma e segue no Open da Austrália

O sérvio Novak Djokovic venceu o francês Enzo Couacaud, por 3-1, na segunda ronda do Open da Austrália.

Djokovic arrancou com uma vitória por 6-1, mas o francês, 191.º do "ranking", reagiu bem no segundo "set", que venceu por 7-6 (7-5). Djokovic acabou por embalar para uma vitória tranquila, com triunfos por 6-2 e 6-0.

O número 5 do "ranking" mundial é o grande favorito à conquista do torneio, principalmente depois da eliminação da Rafael Nadal. É o regresso do sérvio ao torneio australiano. Djokovic foi deportado em 2022 por não estar vacinado contra a Covid-19.

As restrições contra a Covid-19 foram aliviadas na Austrália e Djokovic já pode reentrar no país esta época. Djokovic venceu o torneio por nove vezes, em 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021.

Na próxima ronda, Djokovic mede forças com o bulgaro Grigor Dimitrov, 28.º da hierarquia.