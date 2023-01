Casper Ruud e Taylor Fritz também caem no Open da Austrália

Casper Ruud, finalista vencido de dois Grand Slams na temporada passada e segundo cabeça de série, caiu na segunda ronda do Open da Austrália frente ao norte-americano Jenson Brooksby.

O norueguês de 24 anos, 3.º no "ranking" ATP, perdeu em quatro "sets", pelos parciais 3-6, 5-7, 7-6 (7-4) e 2-6, numa partida que durou 3h56m.

Brooksby tem agora duelo norte-americano na próxima ronda, frente a Tommy Paul (35.º).

Outra das grandes surpresas da noite foi a vitória do australiano Alexei Popyrin, 113º da hierarquia, frente ao americano Taylor Fritz, nono do "ranking" e apontado como um dos favoritos para chegar às meias-finais tendo em conta o sorteio.

O jovem tenista de 23 anos surpreendeu Fritz numa maratona de cinco sets, pelos parciais de 6-7 (4-7), 7-6 (7-2), 6-4, 6-7 (6-8) e 6-2.

A metade inferior do quadro masculino fica sem favoritos, pelo que J.J Wolf (67.º), Ben Shelton (89.º), Michael Mmoh (107.º), Alexei Popyrin (113.º), Brandon Holt (215.º), Andy Murray (66.º), Thanasi Kokkinakis (159.º), Roberto Bautista (25.º), Tommy Paul (35.º) ou Jenson Brooksby (39.º) serão semifinalistas do torneio. Já não há jogadores "top-20" nesta parte do quadro.