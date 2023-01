Benfica. Nicolia exige “respeito”

Carlos Nicolia, hoquista do Benfica, acusa os adeptos do FC Porto de o chamarem "assassino" sempre que joga no Dragão Arena.

Em causa o facto de o argentino ter chegado à Luz pouco tempo depois de a mãe do filho ter falecido por doença.

"Os adeptos atrás do banco de suplente (não a claque) gritam assassino, mataste a tua mulher", escreveu o 7 das águias.

Nicolia diz que "tudo tem um limite" e exige "respeito".