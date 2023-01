Basquetebol. FC Porto com mais um reforço

O FC Porto oficializou mais um reforço para a equipa de basquetebol: o base Jay Threatt.

O norte-americano, de 33 anos e 1.80m, vem compensar a baixa de Charlon Kloof, operado ao cotovelo direito.

Jay Threatt já esteve na Europa e passou por Istândia, Alemanha, Finlândia, Roménia, Hungria, França, Lituânia, Polónia, Grécia e Kosovo.

O jogador já falou aos meios do clube: “Joguei contra o FC Porto há seis anos, quando estava na Hungria, e comecei a segui-los porque gostei do ambiente e do tempo. O Max [Landis] jogou com um dos meus melhores amigos na Alemanha e eu joguei contra o Brian [Conklin] em França três vezes, por isso tenho a vida facilitada”.

Já na quarta-feira, os dragões apresentaram o extremo Marvin Clark II.