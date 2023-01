Teresa Bonvalot começa campeonato na elite do surf

A portuguesa Teresa Bonvalot vai participar nas duas primeiras provas do Circuito Mundial de Surf da World Surf League.

A surfista lusa beneficia da desistência de Johanne Defay e sobe à elite (16 melhores do mundo) por ter o estatuto de primeira suplente.

A primeira prova vai decorrer em Pipeline, no Havai, entre 29 de janeiro a 10 de fevereiro.

Já a segunda etapa, já em fevereiro, decorre em Sunset Beach, também no Havai.

Teresa Bonvalot já reagiu: "Estou muito contente por poder entrar nestas duas primeiras provas do ano. Como esta vaga dependia da lesão de outras surfistas - e não desejo mal a ninguém -, não estava com grandes expectativas para entrar, mas acabou por acontecer. Tentei fazer o meu papel no ano passado, fiquei à porta da qualificação e com este estatuto de suplente. Vou usar esta oportunidade como uma forma de aprendizagem para estar ao pé das melhores surfistas do Mundo e adquirir ainda mais experiência".