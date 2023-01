Primeiro choque do Open da Austrália. Nadal eliminado na segunda ronda

Eis a primeira grande surpresa do Open da Austrália de 2023. O campeão em título e número dois do mundo, o espanhol Rafael Nadal, foi eliminado logo à segunda ronda, esta quarta-feira.

O norte-americano Mackenzie McDonald, número 63 do "ranking" ATP, surpreendeu a Rod Laver Arena ao entrar a todo o gás e ganhar os dois primeiros "sets" ao principal candidato à vitória final.

Foi já no final do segundo parcial, quando parecia estar a ganhar forças para uma das épicas reviravoltas a que já habituou o mundo do ténis, que Nadal se lesionou na anca. Não obstante, o espanhol manteve-se em jogo para o terceiro "set".

No entanto, não conseguiu quebrar o serviço a McDonald e bastou ao norte-americano um ponto de "break" para garantir a vitória, ao fim de apenas duas horas e 32 minutos, por 6-4, 6-4 e 7-5.

Nadal perde, assim, a oportunidade de conquistar o terceiro título (segundo consecutivo) em Melbourne e estender o recorde histórico de torneios do Grand Slam ganhos para 23. O segundo da lista, o sérvio Novak Djokovic, com 22 Majors, continua em prova.