Open da Autrália. Tsitsipas mantém perseguição ao trono

Stefanos Tsitsipas continua na corrida à liderança do "ranking" mundial de ténis. O grego, que precisa de vencer o Open da Austrália para ser o novo número um, apurou-se, esta quarta-feira, para a terceira ronda.

O atual número quatro do "ranking" ATP derrotou, na segunda ronda, o "wildcard" australiano Rinky Hijikata, número 169, em três "sets", pelos parciais de 6-3, 6-0 e 6-2. O encontrou durou apenas hora e meia.

Na terceira ronda, Tsitsipas terá pela frente o neerlandês Tallon Griekspoor, 61.º ATP. Se passar, medirá forças com o vencedor do duelo entre o húngaro Marton Fucsovics (73) e o italiano Jannik Sinner (16).

Tsitsipas não é o único que compete pelo estatuto de número um mundial, na ausência do atual líder do "ranking", o espanhol Carlos Alcaraz, devido a lesão. Também concorrem o norueguês Casper Ruud (3) e o sérvio Novak Djokovic (5). A regra é a mesma para ambos: quem vencer o primeiro torneio do Grand Slam do ano receberá a coroa.

No caso de Ruud, há um asterisco: será o novo número um do mundo, também, se for finalista vencido e o campeão não for Tsitsipas.

Três semanas, três tenistas para um lugar. O piso rápido de Melbourne chia com a expectativa de coroar o novo rei do ténis mundial.