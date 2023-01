João Sousa eliminado na primeira ronda do Open da Austrália

João Sousa está fora do torneio de singulares do Open da Austrália. O melhor tenista português de sempre, número 81 do mundo, perdeu, na primeira ronda, diante do espanhol Roberto Bautista Agut, 26.º.

Devido ao calor extremo e, depois, à chuva, a estreia de João Sousa no primeiro torneio do Grand Slam do ano começou na véspera mas só terminou esta quarta-feira, no entanto, a toada foi sempre a mesma: Bautista Agut não deu qualquer hipótese ao português.

Foram dois dias, mas menos de duas horas de jogo: Sousa não quebrou serviço ao adversário uma única vez e Bautista Agut fechou o encontro em três "sets", por 6-3, 6-2 e 6-2, ao fim de uma hora e 51 minutos.

João Sousa não diz já adeus ao piso rápido de Melbourne. Ainda vai disputar o torneio de pares, junto do compatriota Francisco Cabral, número 45 do mundo da especialidade. Os dois portugueses tentarão, pelo menos, replicar o melhor resultado de Sousa no Major australiano, a meia-final em 2019. A caminhada começa frente à dupla composta pelo sérvio Nikola Cacic (82) e o paquistanês Aisam-ul-Haq Qureshi (76).