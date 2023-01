Cai a primeira "top-10" na Austrália. Swiatek soma e segue

Caiu a primeira tenista do "top-10" mundial, no Open da Austrália. A russa Daria Kasatkina, número oito do "ranking" WTA, foi eliminada na ronda inaugural do primeiro Major de 2023, esta quarta-feira.

O encontro de estreia de Kasatkina fora adiado de terça para quarta-feira devido à chuva forte, situação que também afetou o português João Sousa. Uma mudança que terá caído muito mal à oitava cabeça de série, porque um encontro que se esperava desequilibrado, frente à compatriota Varvara Grancheva, número 98 do mundo, tornou-se um pesadelo.

Houve, de facto, enorme desequilíbrio, mas não para o lado que seria expectável. Kasatkina fez uma exibição extremamente desinspirada, com 23 erros não forçados e somente três jogos ganhos, e despediu-se de Melbourne ao fim de 54 minutos, com uma derrota por duplo 6-1.

Foi um resultado surpreendente, também, porque na semana passada Daria Kasatkina tinha chegado à final do Open de Adelaide, um dos torneios de preparação para o primeiro torneio do Grand Slam do ano.

Kasatkina tem vivido meses atribulados. Em julho, assumiu ser lésbica e insurgiu-se contra o próprio país, com críticas à investida militar na Ucrânia. A jovem admite que é provável que nunca regresse ao seu país natal, não só pelas declarações anti-guerra que proferiu, mas também porque a Rússia é conhecida pela opressão à comunidade LGBT+.

Daria Kasatkina é a única tenista entre os "top-10" masculinos e feminino abertamente homossexual. Honestidade que, garantiu, numa entrevista prévia ao Open da Austrália, a ajudara a ser melhor tenista e a jogar com menos pressão. A primeira experiência num Major, em 2023, correu muito mal, mas ainda há mais três torneios para corrigir a rota.

Swiatek em frente. Coco vence duelo de promessas

Quem já está na terceira ronda é a número um do mundo, a polaca Iga Swiatek, de 21 anos. Derrotou a colombiana Camisa Osorio, 84.ª classificada do "ranking" WTA, em dois "sets", por 6-2 e 6-3.

Swiatek procura o primeiro título no Open da Austrália, tal como a norte-americana Jessica Pegula, número três da hierarquia mundial, e a grega Maria Sakkari, número seis, que também seguem em frente.

No duelo mais atrativo do dia, a britânica Emma Raducanu, de 20 anos, vencedora do US Open em 2021 mas atual 77.ª do "ranking", foi eliminada por Coco Gauff, de 18 anos, número sete do mundo. A norte-americana venceu em dois "sets", por 6-3 e 7-6 (7-4), em quase duas horas.